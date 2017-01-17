Охочі вступити на магістратуру з права відтепер складатимуть ЗНО

Починаючи з 2017 року всі, хто вступатиме на магістратуру за спеціальністю “Право”, повинні будуть складати ЗНО.

У 2016 році ця технологія була апробована в 9 вишах, йдеться на офіційному сайті МОН.

Загалом відбір на магістратуру за спеціальністю “Право” із застосуванням ЗНО стане одним із інструментів запровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з окремих спеціальностей у 2019-2020 роках.

Раніше повідомлялося, що 10 січня почалася реєстрація на пробне ЗНО для абітурієнтів з української мови та літератури та ще з одного предмета за вибором.

Як повідомлялося, пробне зовнішнє оцінювання з української мови і літератури відбудеться 1 квітня, з інших предметів (історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов) – 8 квітня.

Участь у пробному ЗНО є платною послугою для учасників. Вартість тестування для одного учасника визначає кожний регіональний центр оцінювання якості освіти окремо.

На порталі регіональних центрів оцінювання якості освіти йдеться, що сума сплати становитиме близько 130 гривень.

Також МОН затвердило програми ЗНО-2017. Вже можна ознайомитися із основними темами з української мови й літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії.

Майбутні абітурієнти також можуть дізнатися, що 2017 року увійде до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.

Цьогоріч абітурієнтам дозволено одночасно подавати заяви на вступ до семи вишів.