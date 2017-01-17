Один із центрів госпітальних округів буде у Самборі

На Львівщині сформовано проект карти госпітальних округів для лікарень І і ІІ рівня, який передбачає створення 10 ГО. Один із центрів госпітальних округів буде у місті Самбір.

Як повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА, створення такого госпітального округу у місті Самбір дозволить покращити доступність населення регіону до якісної медичної допомоги.

Нагадаємо, що госпітальний округ це об’єднання закладів охорони здоров’я, які надають вторинну медичну допомогу, до складу якого входять не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування І рівня (обслуговує не менше 120 тис населення) або лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня (обслуговує не менше 200 тис.), а також інші заклади охорони здоров’я.

Зона обслуговування ГО визначається своєчасністю прибуття до багатопрофільних ЛІЛ, що не повинно перевищувати 60 хвилин, та повинна бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови наявності доріг з твердим покриттям.

Населений пункт, як правило місто з населенням понад 40 тисяч осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування ІІ рівня.

Центром госпітального округу може бути населений пункт, що географічно є найближчим до центру округу, де розташована багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.