Новояворівськ прийматиме відкритий чемпіонат Львівщини з фігурного катання

На Льодовій арені м. Новояворівська (вул. Т. Шевченка, 5) 27 січня розпочнеться відкритий чемпіонат Львівської області з фігурного катання на ковзанах серед юніорів, юніорок та юнаків, дівчат LVIV TROPHY 2017.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

«У змаганнях у Новояворівську очікується участь 255 спортсменів з 11 областей України та гостей – юних фігуристів з Білорусі та Молдови, – розповіла заступник начальника управління Оксана Вацеба. – Львівщину представлятимуть вихованці відділення фігурного катання Яворівської ДЮСШ під керівництвом тренера Сюзанни Хачатрян».

Змагання планують провести у таких категоріях:

– «Група А» –діючі спортсмени, члени федерації – одиночне катання, спортивні танці на льоду, спортивні пари;

– «Група В» (хобі-клас) – одиночне катання.

Чемпіонат відбудеться за підтримки Всеукраїнської ліги фігурного катання, управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації та Новояворівської міської ради.