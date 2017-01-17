На вул. Стефаника закінчують роботи з відновлення благоустрою

За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 17 січня, трапилась аварія на водопроводі на вул. Стефаника.

Станом на зараз аварійно-відновлювальні роботи завершені, подачу води мешканцям відновлено.

«Ще тривають роботи з відновлення благоустрою, відтак, вул. Стефаника на ділянці від вул. Чайковського до вул. Коперника перекрита для руху транспорту. Плануємо, що орієнтовно за годину всі роботи будуть закінчені і рух транспорту по вул. Стефаника відновлять», – зазначили у ЛМКП «Львівводоканал».

Як додав заступник голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, на час робіт транспорт оминає закриту ділянку дороги по вул. Чайковського.