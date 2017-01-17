На Рівненщині на хабарі затримали працівника колонії (фото)

Працівника однієї з виправних установ Рівненщини затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою пенітенціарної служби

Як повідомляє Служба безпеки України, впродовж тривалого часу зловмисник систематично здирав гроші з родичів засуджених за передачу їм мобільних телефонів та інших предметів, заборонених на території колонії. Цінник «передачі» коливався від однієї до двох тисяч гривень.

Правоохоронці затримали здирника під час отримання однієї тисячі гривень хабара за передачу засудженим трьох мобільних телефонів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.