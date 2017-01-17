На Львівщині автівка зламала чоловікові кістки тазу

Чоловік отримав перелом кісток тазу, виштовхуючи автомобіль з кювету

У Бродівське відділення поліції 16 січня надійшло повідомлення про те, що в селі Черниця близько першої ночі відбулася дорожньо-транспортна пригода.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група попередньо встановила, що 39-річний водій автомобіля УАЗ, житель Бродівського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Намагаючись виштовхати авто на дорогу, водій і його 42-річний товариш(пасажир авто) не втримали машину на схилі – вона покотилася назад і притиснула пасажира. Лікарі Бродівської центральної лікарні, куди доправили потерпілого, діагностували в нього перелом кісток тазу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років. Триває досудове розслідування.