На чемпіонаті визначили найсильніших лучників Львівщини

Днями у Львові на закритому лучному полі спортивно-стрілецького комплексу навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (вул. Клепарівська, 39-а) відбувся чемпіонат Львівської області зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих спортсменів та юніорів, під час якого визначили найсильніших лучників краю.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

У змаганнях взяли участь 96 найкращих лучників, які представляли спортивні товариства Львівщини.

За підсумками змагань визначено персональний склад збірної команди Львівської області, яка представлятиме Львівщину в чемпіонаті України зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих спортсменів та юніорів, що відбудеться з 27 січня до 30 січня 2017 року в м. Сумах. Саме цей старт буде першим етапом відбору до чемпіонату Європи – 2017.

Слід зазначити, що цей спортивний захід проводився управлінням фізичної культури та спорту ЛОДА за вагомого сприяння керівництва навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України та Львівської обласної федерації стрільби з лука.