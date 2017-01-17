Меру польського Перемишля заборонено вʼїзд в Україну

Служба безпеки України заборонила меру польського міста Перемишль Роберту Хомі вʼїзд в Україну.

Інформацію про заборону поширив польський ресурс Zycie Podkarpackie .За інформацією видання, мер Перемишля Роберт Хома не зміг 17 січня перетнути польсько-український кордон України, коли їхав до нашої країни на запрошення української сторони.

“Пояснення на кордоні тривали півгодини. Потім я отримав офіційний документ українською мовою, виданий СБУ, що мені заборонений в’їзд на територію України. Пояснення дуже небагатослівні, прикордонник посилаються на якісь скупі рекомендації, видані “центром”, – цитує видання Роберта Хому.