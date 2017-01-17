Дмитро Дем’янюк: «Результати Меморіалу знизилися»

У Львові відбувся один із найбільших легкоатлетичних турнірів – 18-й Mіжнародний турнір зі стрибків у висоту «Меморіал Олексія Дем’янюка»

У змаганнях взяли участь спортсмени з Білорусі, Хорватії та, звісно, України.

Як інформувала «Львівська газета», серед жінок перемогла Аліні Шух із результатом 186 сантиметрів. До речі, Аліна є рекордсменкою світу серед юніорів у семиборстві. Друге місце зайняла фіналістка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро киянка Ірина Геращенко (183см). Третьою була представниця Херсонщини Дарія Кучіна – 180 сантиметрів.

У чоловіків Гран-прі здобув Дмитро Дем’янюк, здолавши планку на висоті 215 сантиметрів. Це вже сьома перемога Дмитра – сина Олексія Дем’янюка. Другим був Владислав Дорофєєв, а на третю сходинку п’єдесталу піднялися Вадим Кравчук і Сергій Спільняк, які показали однаковий результат – 2 м 10 см.

Про самі змагання «Львівській газеті» розповів Дмитро Дем’янюк.

– Дмитре, вдалося усіх запросити, кого планували?

– Не вдалося… Себто, запросити вдалося, але не всі змогли приїхати (сміється). Юлія Левченко, учасниця Олімпіади-2016, відмовилася від участі у львівському турнірі за два дні до його початку. Незадовго до того вона стрибала у Києві на різдвяних стартах. Там Юлія відчула біль у колінах, том вирішила поберегтися. Очікували на приїзд спортсменки із Будапешта, 7-разової чемпіонки Угорщини. Їй оплатили квиток на літак, але за день до старту вона також травмувалася. Не приїхала через хворобу дуже сильна українка Юлія Чумаченко. Відсутність цих атлеток позначилася на рівні Меморіалу.

– Складно запросити до Львова топових атлетів?

– Якщо запропонувати хороші умови, то запросити можна будь-кого. Інша річ – знайти потрібні кошти і добрий зал. Щоби запросити до Львова хороших спортсменів, потрібно мати зал із якісним покриттям. Без нього про участь елітних спортсменів можна забути. Також потрібно знайти кошти на переліт, проживання у хорошому готелі, харчування і кілька тисяч доларів на гонорар. Що вищий рівень атлета, то більше затрат. Українських спортсменів на Меморіал простіше запросити, їм не потрібен переліт, гонорар.

– Переговори ведуть з атлетом чи його представником?

– У кожного хорошого атлета є менеджер. Саме в його сферу відповідальності входить процес проведення переговорів стосовно запрошення спортсмена на турнір, його фінансування – витрати на дорогу, проживання, харчування, призові. Атлет із наставником затверджує графік із бажаними датами участі в змаганнях, а менеджер шукає турніри, контактує з організаторами, веде переговори. Що вищий рівень атлета, то менше труднощів у нього із цим, то більше він заробляє на турнірах. Якщо атлет високого рівня, то він може запросити гроші за участь у турнірі. Менеджер має свій відсоток із цієї суми. Також менеджер веде переговори про участь свого клієнта у рекламних кампаніях. Результати спортсмена повинні бути щонайменше на рівні майстра спорту міжнародного класу. Інакше запрошення на якісь елітні турніри годі отримати. Із турнірами серії «Діамантова ліга» – інша історія, туди запрошують із топ-10 світу.

– Суттєво знизилися результати турніру, порівняно з торішніми?

– Однозначно, знизилися. Торік Оксана Окунєва з Миколаєва стала першою серед жінок, вона виконала олімпійський норматив – 193 см. Цьогоріч найкращою виявилася броварчанка Аліна Шух – 1 м 86 см. У чоловіків теж не було гострої конкуренції, я також не зміг показати хорошого результату. Відчував біль у нозі, тому вирішив поберегтися. Стрибнув 2,15 і від подальшої боротьби відмовився. Сезон – попереду, сподіваюся, травма більше не турбуватиме, і я ще покажу хороші результати.

– В останні роки вас часто турбують травми…

– …Так, справді. Упродовж трьох років сподіваюся, що проблеми в минулому, але постійно щось «вилазить». Так і цього разу, сподіваюся на краще. Загалом, травми були серйозні, доводилося проводити операційні втручання. Зараз не знаю, як поведеться організм. Я перебуваю у чудових фізичних кондиціях. Але біль у стопі не дозволяє нормально відштовхнутися і це перекреслює усю роботу.

– Коли зможете перевірити стан стопи?

– (Сміється) Хочу це зробити на командному чемпіонаті України в Запоріжжі. Цей старт відбудеться через два тижні. Зараз лікуватимуся в екстреному режимі.

– Щоби потрапити на чемпіонат Європи чи світу, потрібно вдало виступити на чемпіонаті України?

– Так. Потрібно виконати норматив – стрибнути не нижче ніж 2,25 м, а також потрапити у призери чемпіонату України. Цьогоріч чемпіонат Європи відбудеться у Белграді на початку березня.