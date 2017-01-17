Держкіно заборонило показ ще 18 російських фільмів

Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми та телесеріали за участю російського актора Яна Цапника, внесеного до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляється на сайті Держкіно.

«Рішення було прийняте відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», пункту 12 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315, наказу Міністерства культури України від 30.12.2016р № 1275 «Про доповнення (оновлення) Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби Безпеки України», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на 18 фільмів та телесеріалів. З-поміж них – фільм «Привіт, дурники!», «Під зливою куль», «Вагома причина для вбивства», «Братство десанту» та інші.