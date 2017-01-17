Департамент фінансів ЛОДА запрошує на роботу

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантних посад

Зокрема, в департаменті запрошують на роботу:

– головного спеціаліста відділу доходів та економічного аналізу управління фінансів виробничої сфери (посада категорії В);

– головного спеціаліста відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин бюджетного управління (посада категорії В);

– провідного спеціаліста відділу фінансів місцевих органів влади та бухгалтерського обліку управління фінансів невиробничої сфери (посада категорії В);

– спеціаліста відділу інформаційно-комп’ютерного та кадрового забезпечення управління фінансів невиробничої сфери (посада категорії В);

– головного спеціаліста відділу фінансів інвестиційних програм управління фінансів виробничої сфери на час перебування у відпустці для догляду за дитиною основного працівника (посада категорії В).

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

– вища фінансово-економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра;

– бажано стаж роботи за фахом на державній службі.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копії документів про освіту;

– заповнену особову картку встановленого зразка із відповідними додатками;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

– інші документи за бажанням претендента.

Термін прийняття документів – до 23 січня 2017 року.

Документи подавати за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 8, відділ інформаційно-комп’ютерного та кадрового забезпечення к.406.

Додаткова інформація – за телефоном: 255-36-85.