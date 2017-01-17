Де у Львові можна зануритися у воду на Водохреща

Детальна інформація для любителів крижаного купання

19 січня, у день Хрещення Господнього, традиційно освячуватимуть воду, а відчайдухи занурюватимуться в ополонки. З давніх-давен вважають, що саме на Водохреща вода стає цілющою, і якщо в ній скупатися, то хвороби відійдуть, організм очиститься, а рік буде добрим. Чимало людей цього дня йдуть на водойми, щоб побачити освячення води та пірнути в ополонку. «Львівська газета» підготувала підбірку найпопулярніших місць у Львові та неподалік, де охочі зможуть влаштувати собі зимове купання.

До здорового та веселого купання запрошує Погулянка

Безпечно скупатися в ополонці можна буде в четвер, 19 січня, на озері Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (вул. Вахнянина 29) з 12:00 до 17:00. Ось уже кілька років поспіль організатори з туристичного клубу «Манівці» облаштовують усе для того, щоб зимове купання пройшло з користю.

На охочих долучитися до здорової традиції зимового купання чекатиме традиційно підготовлена ополонка, тут чергуватимуть рятувальники та палатиме ватра.

«Заохочуємо до поширення цієї здорової традиції і запрошуємо усіх охочих, – говорить Тарас Білошицький, керівник туристичного клубу «Манівці». – Серед тих, хто приходить цього дня до нас, – як досвідчені «моржі», так і дуже багато «новачків». Тож якщо ви цього ще ніколи не пробували, не вагайтеся – це зовсім не страшно. Все, що необхідно, – рушник та резинові капці. Корисно захопити з собою термос із гарячим чаєм. Нагадуємо також, що алкоголь із купанням несумісні, тож допускатимемо лише тверезих учасників».

Для того, щоб купання було не лише здоровим, а й веселим, на березі тут планують встановити надувну гірку, з якої можна буде з’їхати у крижану воду. Кошти доброчинних пожертв учасників цієї забави перекажуть на лікування дітей, що перебувають під опікою благодійного фонду «Крила надії».

Вхід – вільний.

Як доїхати: через ремонт на вул. Мечникова не курсує трамвай №7, тож найшвидше на Погулянку можна потрапити з вул. Зеленої (зупинка “Водоканал”) або вул. Личаківської (зупинка “Богдана Котика”)

У парку «Горіховий гай» відбудеться традиційна купіль на Йордана

19 січня вже традиційна купіль на Йордана відбудеться у парку «Горіховий гай». Освячення води тут відбудеться о 12.00.

Для комфортного пірнання для відпочивальників організують зони обігріву, роздягальні, гарячий чай та інші зручності. А впродовж дня тут лунатимуть святкові колядки у виконанні дитячих колективів.

Враховуючи минулорічний ажіотаж, на озері планують вирізати декілька ополонок для занурення.

«Уже третій рік поспіль запрошуємо людей на купіль у парк «Горіховий гай», створюючи для цього умови. Ми розуміємо, що у Львові й області є багато озер, і люди вже мають традиції з року в рік їздити в одні й ті ж місця. Але минулий рік показав, що звички можуть змінюватися, і дуже приємно, що в 2016 році на озері була величезна кількість людей. Стільки людей на Йордана парк не бачив ніколи. Враховуючи минулорічний досвід, цьогоріч буде вирізано три ополонки, що пришвидшить пірнання і не змусить людей очікувати на березі», – зазначив Андрій Породко, директор Львівського кіноцентру (Lviv Film Center).

Левандівські моржі пірнатимуть «на районі»

Уже традиційно занурюватимуться у воду охочі на Левандівському озері. Проте вважайте: тут доведеться занурюватися на власний страх і ризик, тож добре обдумайте та врахуйте всі можливі нюанси. Організованих пірнань на Левандівському озері зазвичай не влаштовують, але щороку на місцевій водоймі збираються прихильники здорового способу життя. Тож упродовж дня всі охочі можуть долучитися до них та й собі зануритися в ополонку. Торік на озері учасники купань самотужки спонтанно організували співання колядок під баян і частування гарячим чаєм, а на березі палав вогонь. Утім це не означає, що така сама «програма» буде цього року, тому чай краще захопіть із собою. Зрештою, якщо дуже змерзнете – поряд розташований ресторан «На озері».

«Навколольвівські» ополонки

Якщо ж міські водойми не викликають у вас довіри, зануритися в ополонку на Водохреща можна десь неподалік. Наприклад, у Винниках. Як і щороку, 19 січня на місцевому озері відбудеться традиційне освячення води, а відтак усі охочі прийматимуть крижану купіль.

Окрім Винників, скупатися можна у не менш відомих для львів’ян Брюховичах.

Зокрема, парафія церкви Пресвятої Трійці (УГКЦ) запрошує на Йорданське Водосвяття та традиційні Йорданські купелі на озері (п.Стадника В.В.) по вул.Під Осовою. Про це йдеться на facebook-сторінці групи «Мешканці району «Гамулець» (Брюховичі)». Освячення води відбуватиметься на Йордан, у четвер, 19 січня о 13:00. В освяченні води братимуть участь о.Володимир Крижанівський та о.Петро Салагуб.

Справжнє «Йорданське святкування» відбудеться у селі Верещиця, що в Яворівському районі, на території Яворівського національного природного парку. У день Хрещення Господнього, 19 січня, священнослужителі освятять воду у ставку на базі відпочинку «Верещиця», а після цього всі охочі мають змогу прийняти «Йорданську купіль», яка зцілює тіло й очищає душу.

Цей захід щороку збирає у Верещиці тисячі людей різного віку. У програмі свята передбачено: освячення води; купання в ополонці; виступи вертепів; виступи фольклорних колективів; спільні колядки та щедрівки біля ватри. Початок о 13 00. Працюватимуть виїзні заклади харчування.

До с. Верещиця Яворівського району від Янівського цвинтаря (вул. Шевченка) Львова курсуватиме громадський транспорт. Час відправлення зі Львова: 6.50; 7.20; 7.55; 8.45; 9.55; 11.40; 13.20; 14.00; 16.00; 16.55; 17.30; 18.50; 19.50. Час відправлення з с. Верещиця: 10.05; 11.05; 12.05; 13.00; 15.05; 16.10; 17.05; 18.05; 20.40.

Аби купання було безпечним

Радимо всім, хто надумає скупатися на Йордан, робити це у «розкручених» місцях пірнання. Попри те, що там може бути багато людей, такі місця є безпечнішими, ніж ті, де людей небагато, але й організація відсутня.

Як нагадує управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської, у визначених місцях проведення свята обладнають рятувальні пости із зимовими рятувальними засобами на водоймах.

«Просимо звернути увагу організаторів проведення свята Водохреща на те, що під час проведення заходів святкування Водохреща необхідно дотримуватися Правил охорони життя людей на водних об’єктах України. Також доводимо до відома організаторів інформацію про те, що в разі проведення свята Водохреща на водоймах організатори святкових заходів і власники водних об’єктів несуть всю відповідальність за безпеку учасників та забезпечують роботу рятувальних постів», – наголошують в управлінні.

Тим, хто планує купатись у водоймах на Водохреща, рекомендують дотримуватися таких правил: