Чому затримують соціальні виплати на дітей

І коли гроші з’являться на рахунках громадян

Соціальні допомоги на дітей, малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства тощо, як правило, виплачують у першій половині місяця. Нині ж уже 17 січня, а гроші на рахунки не надійшли. Чому? Це запитання все частіше ставлять львів’яни.

Аби отримати відповідь на запитання, чому затримується виплата соціальних допомог і коли гроші надійдуть на рахунки громадян, «Львівська газета» звернулася по коментар до заступника начальника управління соціального захисту Львівської міської ради Ігоря Кобрина.

За його словами, затримка виплат є, але незначна. Як правило, гроші на виплату цих допомог надходять у першій половині місяця. Але на початку нового бюджетного року бувають затримки. Торік, скажімо, виплачувати соціальні допомоги почали 15 січня. Окрім цього, з нового року органи державного казначейства перейшли на нове програмне забезпечення. Це й привело до невеликої затримки. Проте гроші на виплату соціальних допомог є.

«Сьогодні ввечері, найпізніше завтра вранці гроші будуть на рахунках громадян, які отримують державні соціальні допомоги, – запевнив Ігор Кобрин.