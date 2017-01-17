Чиновниця-шахрайка безпідставно призначала соціальні допомоги

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління викрили провідного фахівця одного з районних центрів зайнятості. Вона організувала схему розкрадання бюджетних коштів через безпідставні виплати соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям.

Як встановили правоохоронці, посадовець від імені суб’єктів підприємницької діяльності видавала довідки про доходи, в які вносила неправдиві відомості про прийняття та звільнення з роботи, а також робила неправдиві записи у трудових книжках громадян, котрі фактично не працювали у цих підприємців.

Такі довідки надавали громадянам підстави отримувати державну соціальну допомогу як малозабезпеченим сім’ям. У такий спосіб більш ніж вісімдесят осіб безпідставно отримали соціальної допомоги на суму понад шістсот тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили чиновниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.