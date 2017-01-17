Будинки Личаківського та Сихівського районі без газо- та теплопостачання

Як повідомили голови Сихівської та Личаківської районних адміністрацій, на вул. Зеленій стався витік газу. Аварійні бригади ПАТ «Львівгаз» проводять роботи.

Відновити подачу газу мають орієнтовно до 22.00 год, обіцяє прес-служба ЛМР.

«У нас в районі без газопостачання 100 будинків. На вул. Зеленій є прорив. На місці працює аварійна служба «Львівгаз». Роботи триватимуть орієнтовно до 22.00 год», – повідомила Ірина Маруняк, голова Сихівської РА.

«У районі є будинки, які не отримують газопостачання та теплопостачання, оскільки призупинена робота деяких котелень. За попередніми даними трапився витік газу на газопроводі на вул. Зеленій», – розповів Іван Лозинський, голова Личаківської РА.