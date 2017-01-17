Біатлоніст з Новояворівська Віталій Кільчицький змагатиметься на чемпіонаті Європи

З 25 по 29 січня 2017 року в польському місті Душники-Здруй відбудеться чемпіонат Європи з біатлону. Тренери української збірної вже визначилися з персональним складом команди.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

Загалом у Польщі Україну представлятимуть 10 біатлоністів, в числі яких і представник Львівщини, вихованець новояворівської школи біатлону Віталій Кільчицький. Також у чемпіонаті Європи 2017 року візьмуть участь Юлія Джима, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Яна Бондар, Олександр Жирний, Володимир Семаков, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Варто зазначити, що напередодні європейської першості на українських біатлоністів чекає ще один етап Кубка світу, який відбудеться в італійському Антхольці з 19 по 22 січня.