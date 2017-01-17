Аеропорт «Бориспіль» вручив подарунки 100-мільйонній пасажирці

Сьогодні вранці, 17 січня, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» разом із партнерами привітали 100-мільйонного пасажира головних повітряних воріт України

Знакова для аеропорту подія перетворилася на свято з подарунками, привітаннями від зіркових гостей і музичним шоу.

Ювілейним пасажиром аеропорту «Бориспіль» стала одеситка Олена Бойко, яка разом із другом відлітала на відпочинок до Дубай рейсом авіакомпанії МАУ. Для дівчини період проходження формальностей реєстрації та очікування вильоту перетворися на час приємних сюрпризів і несподіванок. Після звістки про визначення 100-мільйонного пасажира на третьому поверсі терміналу D розпочалося справжнє шоу.

Спершу Олену привітав керівник ДП МА «Бориспіль» Євгеній Дихне. «100-мільйонний показник є результатом 24-річної роботи Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у статусі державного міжнародного аеропорту незалежної України. Це досягнення є вагомим доповненням наших сучасних рекордів та підкреслює важливе місце, яке держпідприємство займає у житті цілої держави», – зазначив він.

Потім Олену привітала співачка Асія Ахат, яка дуже полюбляє авіаподорожі. Ексклюзивний подарунок зробив дівчині й популярний проект TSAR, влаштувавши у терміналі музичний перформанс наживо. А згодом не обійшлося без «магії» – ілюзіоніст Роман Бондарчук продемонстрував ефектний номер «Гравітація» та провів 100-мільйонній пасажирці «Борисполя» невеликий «майстер-клас».

Аеропорт «Бориспіль» і партнери вручили Олені Бойко та її супутнику подарунки. Мандрівники отримали вишукані букети від «Бон Квітон», три безкоштовні сервіси «Fast Line» від компанії «Аерохендлінг», сертифікати від «FREEDOM EVENT HALL» та білети на концерт гурту «De Phazz» від «Квартал-Концерт», сертифікати ювелірного дому «Diamonds of Love» та ресторану «ELEPHANT PUB», м’які набори від МАУ та подарункові набори від мережі магазинів «Duty Free Kyiv». До всього додали подарункові сертифікати на ілюзіон-шоу Романа Бондарчука та золоту карту з подарунковим сертифікатом від сім’ї ресторанів «Козирна карта».