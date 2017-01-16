За шість крадіжок мешканець Львівщини може сісти на шість років

23-річний мешканець одного з сіл району обкрадав автомобілі, а також гаражні приміщення своїх односельчан

Від його рук постраждали шестеро місцевих мешканців. Загальна сума завданих збитків становить понад десять тисяч гривень, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Досудове розслідування за фактами крадіжок правоохоронці завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

За вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.