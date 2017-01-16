За минулу добу рятувальники тричі допомагали травмованим туристам-лижникам

Учора, 15 січня, Славська пошуково-рятувальна група пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижних трасах гори Тростян та Політехнік надала допомогу 3 травмованим туристам-лижникам

Одна з травмованих жінок – мешканка Дрогобича, 1975 року народження. Вона отримала травму лівої ноги. Рятувальники надали жінці долікарську допомогу та спустили зі схилу.

Інша травмована туристка – мешканка Києва, 1983 року народження, отримала травму лівої ноги. Рятувальники за допомогою ак’ї спустили жінку із гори.

А львів’янин 2012 року народження травмував голову під час підйому бугельним витягом. Надзвичайники спустили дитину з гори й передали медикам для надання подальшої допомоги.

Загалом від початку року Славська пошуково-рятувальна група пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надала допомогу 33 травмованим туристам-лижникам. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.