Водій збив на смерть велосипедиста й утік, викинувши тіло дорогою

Тіло загиблого велосипедиста при в’їзді у Новий Розділ зранку виявив перехожий, який ішов на роботу

У Миколаївське відділення поліції 14 січня близько сьомої ранку на оперативну лінію 102 зателефонував мешканець Нового Роздолу. Громадянин повідомив, що, йдучи на роботу, на автодорозі Миколаїв-Новий Розділ він виявив тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 54-річний мешканець одного з сіл району. Біля тіла лежав поламаний велосипед, а травми, виявлені на тілі, могли бути отримані внаслідок наїзду автомобіля.

Під час проведення оперативних заходів поліцейські встановили, що на велосипедиста наїхав 38-річний мешканець Нового Роздолу, котрий керував автомобілем «Форд Конект».

«Близько четвертої ночі біля селища Розділ водій збив велосипедиста, завантажив тіло та велосипед у свій автомобіль, довіз до Нового Роздолу, викинув на узбіччя дороги при в’їзді у місто, а сам утік. Під час опитування водій зізнався у скоєному», – розповів начальник Миколаївського відділення поліції підполковник поліції Віталій Фецинець.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Наразі призначено низку експертиз, триває досудове розслідування, – додали у відділі комунікації поліції Львівської області.