Відтепер доступна онлайн база даних адміністративно-територіального устрою України

Почав працювати Геопортал адміністративно-територіального устрою України

На геопорталі «Адміністративно-територіального устрою України» (наразі триває його дослідна експлуатація) можна знайти всю необхідну актуальну інформацію щодо адміністративно-територіального устрою України. Як зазначено в описі ресурсу, на порталі «забезпечують створення, наповнення, підтримання в актуальному стані бази даних і метаданих про адміністративно-територіальні одиниці, топографію, населені пункти, автошляхи та залізниці, законодавчі дані про зміни адмінтерустрою, перспективні плани формування територій громад, бюджетні паспорти громад, дані про об’єднані територіальні громади, кількісні показники по навчальних закладах чи інших соціальних об’єктах, бюджету, розміру дотацій або субвенції тощо».

Отже, на порталі розміщено основну інформацію про всі населені пункти України – міста, селища міського типу, села, селища. Зокрема, на сайті зазначено такі дані:

Населені пункти: код об’єкта (місто, селище міського типу, село, селище) стан, власна назва, кількість мешканців, політико-адміністративне значення, герб, прапор, поштовий і телефонний коди;

Автомобільні дороги (код об’єкта, індекси та номери);

Залізниці (код об’єкта, власна назва, характеристики);

Гідрографія (код об’єкта, власна назва, характеристики);

Рослинність (код об’єкта, вид);

Державний кордон України (код об’єкта, власна назва, код КОАТУУ, кількість мешканців, площа, характеристики);

Межі АРК, областей, районів, міських рад міст республіканського та обласного значення (код об’єкта, власна назва, код КОАТУУ, кількість мешканців, площа, характеристики);

Межі сільських рад (код об’єкта, власна назва, код КОАТУУ, кількість мешканців, площа, характеристики).

Геопортал розробили ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» за дорученням віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, за участі Мінрегіону та за сприяння швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.