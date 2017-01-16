В Україні вже демонтували 1320 пам’ятників Леніну

Український інститут національної пам’яті констатує присвоєння імені Степана Бандери 34 об’єктам топоніміки з 51,5 тисячі, перейменованих у рамках декомунізації.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному на Facebook-сторінці інституту.

“З понад 50 тисяч перейменованих у рамках декомунізації вулиць, площ та інших об’єктів топоніміки лише 34 назвали на честь Степана Бандери (у Закарпатській, Полтавській, Сумській областях та місті Києві – по 1; у Київській області – 2; в Івано-Франківській та Миколаївській – по 3, в Хмельницькій – 4, в Черкаській – 8 і в Чернівецькій – 10)”, – зазначено в повідомленні.

Директор Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович також зазначає, що за час декомунізації було демонтовано 1320 пам’ятників “вождю пролетаріату” і встановлено 4 пам’ятники провіднику ОУН (усі на Західній Україні і всі без участі органів державної влади, зусиллями громадськості і місцевого самоврядування).

На думку В’ятровича, “спроби творити “культ Бандери” за канонами “культу Леніна” є шкідливими як для розуміння його місця і ролі в нашій історії, так і для адекватного вшанування. Але ще більш шкідливими є спроби вигадувати цей культ і представляти декомунізацію як “бандеризацію”.