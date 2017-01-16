Унаслідок масової сутички зі стріляниною на Житомирщині загинув львів’янин (ФОТО)

Поліція з’ясовує обставини нічної стрілянини у м. Олевськ

16 січня близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про сутичку між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі м. Олевська. Унаслідок події 6 осіб поранені, один загинув. Причини та обставини з’ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження, – повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

На місце події виїхали та працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Олевського ВП, експерти вибухотехнічної служби та спецпідрозділ ГУНП.

За попередньою інформацією, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини.

У результаті вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Поранені госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу.

Поліція розпочала кримінальне провадження й документує всі обставини. Попередня правова кваліфікація події – замах на вбивство (ст.15 та ст. 115 ККУ), ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Уже встановлено особи частини учасників конфлікту й усі їхні транспортні засоби. Нині триває комплекс спеціальних заходів, направлених на встановлення та затримання причетних до події осіб.