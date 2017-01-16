Українців попередили про посилення морозів

17 січня в Україні за прогнозами спостерігатиметься підвищений атмосферний тиск та холодне повітря, яке надходить з північного заходу Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

Без опадів, лише в Криму мокрий сніг і дощ. На дорогах країни ожеледиця. Вночі та вранці в Україні, крім крайнього півдня, туман. Вітер північно-східний, 3-10 м/с, вдень у південній частині місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі -7..-12°, у західних, північних і центральних областях місцями до 15° морозу, вдень 2-7° морозу (в Карпатах вночі 13-18°, вдень 3-9° морозу); на крайньому сході країни, в Криму та Приазов’ї вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві – без опадів. На дорогах ожеледиця. Уночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько -10°, вдень -2..-4°.