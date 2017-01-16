У Рівненській області на могилі сина повісився молодий батько

У селі Мала Любаша на території кладовища знайшли повішеним на дереві 32-річного місцевого жителя.

Вдовою залишилася 23-річна жінка, яка і знайшла тіло чоловіка, а їхній 4-річний хлопчик залишився без батька.

“Ще близько одинадцятої вечора господар був удома, коли вранці прокинулася дружина – чоловіка не було ані в хаті, ані на подвір’ї. Проживала сім’я біля кладовища. Відійшовши кілька метрів від будинку, жінка помітила, що чоловік наклав на себе руки біля могили сина, зачепивши мотузку за гілки дерева”, – повідомляє рівненська поліція.

Як з’ясувалося, в червні минулого року в родині помер 2-місячний син. У дитини була висока температура, і лікарям не вдалося врятувати життя немовляти. Чоловік тривалий час переживав втрату сина. Тому рідні пов’язують його вчинок саме з цією трагічною подією.

Згідно з висновком медиків, смерть чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії через здавлювання шиї при повішенні, інформує segodnya.ua.