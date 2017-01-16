У Перемишлянах мало не згоріло 2 автомобілі

16 січня о 04:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Перемишляни по вул. Привокзальна. Займанні сталося в автомобілі «Chevrolet Aveo»

На місце події негайно виїхало пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-20 м. Перемишляни.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, завдяки оперативним та кваліфікованим діям вогнеборців від знищення вогнем вдалося врятувати 2 автомобілі. Пожежу локалізували о 04:20 і повністю ліквідували о 04:25. Вогнем знищено моторний відсік.

Причину виникнення займання встановлюють. Постраждалих на місці події немає.