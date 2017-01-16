У Мінсоцполітики розкрили особливості пенсійної реформи 2017 року

Зміни, пропоновані міністерством, дозволять 30% громадян претендувати на пенсію.

У рамках реформи пенсійної системи Міністерство соціальної політики України пропонує зменшити страховий стаж для виходу на пенсію за віком до 15 років вже на 1 січня 2018 року. Це дозволить 30% громадян претендувати на пенсію. Про таке повідомляє прес-служба міністерства з посиланням на його голову Андрія Реву.

“Якщо раніше на момент виходу на пенсію (за час “ч” було взято 1 січня 2021 року) обов’язковою вимогою отримання пенсії потенційний пенсіонер на цю дату повинен мати не менше 20 років страхового стажу, при цьому загального – 30 років, тоді тільки 8% українців могли б претендувати на пенсію”, – зазначають у Мінсоцполітики.

Наразі йдеться про те, щоб знизити цю страхову цифру до 15 років, але на момент 1 січня 2018 року. За таких умов вже 30% громадян зможуть претендувати на державне пенсійне забезпечення.

Як зауважив Рева, такий строк надано для того, щоб “всі молоді почали сплачувати внески, а старші почали приводити в порядок свою страхову пенсійну картину з оплатою єдиного соціального внеску”.