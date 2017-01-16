У Мінінфраструктури пообіцяли запустити до Європи три нові залізничні маршрути

Міністерство інфраструктури України планує у 2017 році розробити та запровадити нові маршрути до європейських міст. Про це заявив керівник відомства Володимир Омелян, повідомляє прес-служба мінінфраструктури.

«Наразі розглядається новий напрямок на Польщу. Окрім того, ми хочемо запустити в цьому році маршрут Мукачеве-Будапешт. Це теж потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо напрямок на Словаччину», – наголосив український урядовець.