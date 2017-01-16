У Львові змагалися у стрибках у висоту. Фото

Минулої суботи у львівському легкоатлетичному манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України відбулися 18-і міжнародні змагання зі стрибків у висоту «Меморіал Олексія Дем’янюка».

Меморіал проводиться в пам’ять відомого львівського легкоатлета, майстра спорту міжнародного класу, учасника Олімпійських Ігор 1980 року. Нинішнього року до Львова приїхали стрибуни з Білорусі та Хорватії. Поруч з досвідченими майстрами-висотниками також виступали молоді легкоатлети, які виборювали перемогу у різних вікових категоріях.

Серед жінок перемогла Аліні Шух з результатом 186 сантиметрів. До речі, Аліна є рекордсменкою світу серед юніорів у семиборстві. Друге місце зайняла фіналістка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро киянка Ірина Геращенко (183см). Третьою була представниця Херсонщини Дарія Кучіна – 180 сантиметрів.

У чоловіків Гран-прі здобув Дмитро Дем’янюк, подолавши планку на висоті 215 сантиметрів. До речі, це вже сьома перемога Дмитра – сина Олексія Дем’янюка. Другим був Владислав Дорофєєв, а на третю сходинку п’єдесталу піднялися Вадим Кравчук і Сергій Спільняк, які показали однаковий результат – 2м 10 см.