У Львові жінка намагалася викрасти з крамниці делікатеси

Не розрахувавшись на касі, зловмисниця 14 січня намагалася винести з магазину товари на суму понад 1600 гривень.

Працівники Шевченківського відділу поліції, які прибули на місце події, встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 22-річна місцева мешканка. Викрадений товар – 4 пляшки оливкової олії, 10 плиток чорного та молочного шоколаду, дві упаковки кави, три види сирів правоохоронці вилучили.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.