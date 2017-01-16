У Львові встановлюють особу жінки-пішохода, яку збив мікроавтобус на вулиці Зеленій

Як встановили поліцейські, наїзд скоїв водій автомобіля «Фолькваген Транпортер», після чого завіз потерпілу до лікарні.

Сьогодні, 16 січня, о 15.22 на оперативний номер 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що до них доставлено жінку, яка постраждала внаслідок наїзду автомобіля.

Як попередньо встановили правоохоронці, на вулиці Зеленій, 172 водій автомобіля «Фолькваген Транпортер» скоїв наїзд на жінку-пішохода, після чого завіз її до лікарні.

Поліцейські встановлюють особу потерпілої, а також обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правили безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.