У Львові в посилці для засудженого виявили нарковмістні таблетки

Правоохоронці вилучили таблетки та скерували їх на експертне дослідження.

До Сихівського відділу поліції 13 січня надійшло повідомлення про виявлені в посилці, яка надійшла до одного із виправних закладів розташованих у Львові, 25 нарковмістних таблеток.

Працівники поліції з’ясували, що посилка надійшла для 42-річного засудженого, який відбуває покарання у виправному закладі. А передавав її 33-річний мешканець міста Червоноград.

Правоохоронці таблетки вилучили та скерували на експертне дослідження.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Статтею передбачене покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.