У Львові стартує профорієнтаційна програма для підлітків

Як повідомляють організатори, програма складається з трьох напрямків: «рецептів успіху» з успішними людьми про те, як вони починали пошук власної професії, візити на підприємства та тренінги, а також тести, за допомогою яких визначатимуть сильні і слабкі сторони, виявлятимуть нахили до тієї чи іншої професії тощо.

Учасники проекту ознайомляться з професіями програмістів, менеджерів культури, туризму та музичного бізнесу, дізнаються, як працюють бухгалтери, фінансисти, працівники сфери архітектури, готельного бізнесу, дизайну, педагогіки, ресторанного бізнесу та handmade стартапери.

Серед умов участі – вік від 14 до 16 років та проживання на території Львова чи Львівської області. Проект триватиме до 18 березня. Деталі: http://leaders.org.ua/event/ticket2success-make-your-choice/