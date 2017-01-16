У Львові п’яний водій заснув просто за кермом (фото)

Небайдужий громадянин викликав патрульних

Як повідомила Патрульна поліція Львова, вчора близько 16 години патрульні отримали виклик. Чоловік повідомив про автомобіль Mercedes-Benz, водій якого, ймовірно, нетверезий. Авто рухалося з вулиці Котляревського в напрямку вулиці Генерала Чупринки. Телефоном заявник розповів, що машина зупинилася. Небайдужий громадянин повідомив, що гуляв із дитиною, коли побачив як водій згаданого автомобіля час від часу зупинявся і вмикав задню передачу, виїжджав на тротуари. Через відчинене вікно заявник помітив, що водій засинав, а згодом знову продовжував рух. Зрештою водій зупинив авто на проїжджій частині дороги. Коли патрульні разом із заявником підійшли до автомобіля – водій спав.

Свідки події підтвердили й написали пояснення, що саме цей громадянин керував транспортним засобом. Інспектори з труднощами розбудили водія. Він сказав, що не має жодних документів, особу встановили за даними паспорта. Чоловік відмовився проходити перевірку на вміст алкоголю в крові за присутності двох свідків. На порушника торік у лютому вже складали протокол за керування в нетверезому стані. Тепер на нього склали протокол за ч.2 ст.130 – за повторне керування впродовж року транспортним засобом у стані сп’яніння. Цього разу йому загрожує штраф 20 400 гривень і позбавлення посвідчення водія на три роки. Також на водія винесли постанову за відсутність документів. Автомобіль порушника евакуювали.