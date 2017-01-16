У Львові цієї п’ятниці-суботи можна здати використані ялинки (графік)

Управління екології ЛМР повідомляє, що ЛКП «Зелений Львів» приймає на утилізацію новорічні ялинки, які вже відслужили свою службу. Львів’яни зможуть здати деревця ЛКП «Зелений Львів», вантажівка якого побуває в усіх районах Львова цієї п’ятниці-суботи, 20 та 21 січня

ГРАФІК

збору використаних ялинок 20-21 січня 2017 р.

з 12:00 до 14:00

20.01.2017р

П’ятниця

Вул. Володимира Великого, кінотеатр «Сокіл»

Вул. Повітряна парк «Левандівський»

Вул. Шафарика,16

Площа перед пам’ятником Івану Франку(вул. Університетська,1)

Пр.Чорновола, ТЦ «Арсен»

21.01.2017

Субота

Франківська рай адміністрація, вул. Ген. Чупринки,85

Залізнична адміністрація вул. Виговського,34

Личаківська рай адміністрація,вул. Левицького,67

Вул. Хвильового-Тичини, ТЦ «Рукавичка»

Вул. Хоткевича, вхід в парк ім.Папи Римського Івана Павла ІІ.