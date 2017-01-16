У Львівській області знайшли мертвим молодого чоловіка

У Львівській області банальне переохолодження в черговий раз стало причиною смерті молодої людини.

“15 січня о 15.25 в селі Берездівці місцеві жителі в занедбаному будинку виявили тіло односельця, 1987 року народження”, – повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА.

Загиблого доставлено в морг Миколаївської ЦРЛ. Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. Всі версії трагедії перевіряють у поліції.

Нагадаємо, у Львівській області з початку зимового періоду, що стартував 1 грудня 2016 року, від переохолодження та обморожень померли близько двох десятків осіб, а понад 60 пацієнтів лікувалися в медустановах.