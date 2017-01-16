У Києві невідомі намагалися підпалити храм Московського патріархату

У Києві невідомі намагалися підпалити храм на честь ікони Божої Матері “Пом’якшення злих сердець” і святителя Петра Могили Другого Шевченківського благочиння Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це заявив настоятель храму Іван Тронько, повідомили у понеділок 16 січня у прес-службі УПЦ МП.

Він розповів, що близько 4.00 зловмисники кинули в південну стіну дерев’яного храму чотири запалені скляні пляшки з горючою сумішшю.

“Храм залишився неушкодженим: пляшки не розбилися і відлетіли від стін”, – зазначив священик.

За його словами, про спроби підпалу свідчать вигорілі сліди від влучення “коктейлю Молотова”.

Протоієрей вважає, що спроба підпалити храм пов’язана з наміром забрати дорогу землю, на якій він розташований. За інформацією настоятеля, вже півроку прихід потерпає від агресивних дій невідомих інвесторів, які хочуть побудувати багатоповерхівку на місці храму.

Будівництво храму було розпочато 12 вересня 2007 року, а в червні 2008-го митрополит Володимир (Сабодан) звершив чин його освячення на честь святителя Петра Могили та ікони Божої Матері “Пом’якшення злих сердець”.

Зазначається, що цей храм уже вдруге намагаються спалити невідомі зловмисники. Так, попередня спроба знищити церкву відбулася в січні 2016 року.