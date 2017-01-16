У ДТП в Старосамбірському районі травмувалися двоє людей

Рятувальники надавали допомогу потерпілим

Як інформують у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, ДТП сталася сьогодні вночі. О 01:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що поблизу с. Морозовичі Старосамбірського району зіткнулися автомобілі «Volkswagen Jetta» та «Seat Alhambra».

Унаслідок ДТП було травмовано водія та пасажира автомобіля «Volkswagen Jetta». Потерпілих госпіталізували в Самбірську центральну районну лікарню.

Рятувальники ДПРЧ-12 м. Самбір провели роботи з деблокування пасажира з автомобіля «Volkswagen Jetta», а також відключили акумуляторні батареї двох автомобілів, щоб запобігти їх загоранню.

Обставини події тепер встановлюють правоохоронці.