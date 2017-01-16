У Дніпровській області жорстоко вбили пасажира поїзда

У Дніпровській області затримали чоловіка, який до смерті побив пасажира електропоїзда.

Як розповіли в прес-службі поліції, в той день 58-річний пенсіонер, житель м. Павлограда, їхав додому в четвертому вагоні. На станції Варварівка в порожній вагон підсів ще один пасажир – 25-річний житель Юр’ївського району, судимий за грабіж.

“Скориставшись ситуацією, злодій задумав пограбувати самотнього подорожнього, напав на нього і завдав пенсіонеру множинні удари руками і ногами по голові і тілу. Коли потерпілий знепритомнів, чоловік витягнув у нього 160 гривень і забрав мобільний телефон. Дочекавшись прибуття поїзда на станцію Павлоград-1, зловмисник пішов у напрямку до міста, де заклав мобільний телефон у ломбард”, – повідомляють поліцейські.

Тіло вбитого виявила чергова залізничної станції на кінцевій зупинці. Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного через кілька днів після злочину.

Зараз за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Чоловікові загрожує від семи до дванадцяти років тюрми.