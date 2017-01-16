У Червонограді затримали крадія автомобіля

Прокинувшись, 53-річний мешканець Червонограда дізнався, що вночі 15 січня його автомобіль «Таврія» був викрадений, а вранці працівники поліції вже затримали зловмисника та вилучили у нього легковик.

Під час несення служби працівники сектору реагування патрульної поліції №1 Червоноградського відділу поліції помітили автомобіль, який рухався вулицею Шевченка без ввімкнених світлових приладів. На вимогу зупинитися водій не відреагував, збільшуючи швидкість, почав втікати. Правоохоронці зупинили автомобіль та затримали водія.

Як з’ясували поліцейські, за кермом «Таврії» перебував раніше судимий 21-річний місцевий мешканець.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Зловмисник затриманий в порядку, передбаченому ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.