У Бориславі під час пожежі вогнеборці врятували власницю будинку

15 січня о 20:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав. Займання сталося в квартирі одноповерхового триквартирного дерев’яного житлового будинку на вул. Лугова, 34.

На момент пожежі в будинку перебувала літня власниця, 1933 року народження. Жінка через обмежені фізичні можливості не могла самостійно покинути будинок. Рятувальники спільно із сином власниці винесли жінку з палаючого помешкання.

Унаслідок горіння виникло сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

О 20:40 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу та о 20:06 повністю ліквідувати у складі 2-х ланок газодимозахисної служби.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, внаслідок пожежі вогнем знищено стіни на площі 30 кв.м, два дерев’яні вікна, речі домашнього вжитку на площі 40 кв.м. Окрім цього, пошкоджено стіни на площі 60 кв.м, дерев’яну підлогу на площі 40 кв.м та металеві двері.

До ліквідації пожежі залучили 7 рятувальників ДПРЧ-6 м. Борислав та 2 одиниці спецтехніки.

Причини виникнення займання встановлюють. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.