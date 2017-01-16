Тренер «Галичанки» Анжела Савченко: «Посилено працюємо повним складом»

Другий тренер «Галичанки» Анжела Савченко розповіла про те, як чемпіонки розпочали підготовку у 2017 році

«Минулого тижня зробили акцент на фізичній підготовці. Проводили по два тренування щодня, працювали в тренажерному залі. Цього тижня поступово переходитимемо на тактичні вправи й ігрові тренування.

Уже 27-29 січня нас чекають ігри в Гарляві (Литва), а саме четвертий тур Балтійської Ліги. Намагаємося підійти до нього в цілковитій готовності і оптимальний формі, щоб показати максимальний результат та залишатися і далі на верхівці турнірної таблиці».

– А чи вже відновилася одна з лідерок команди Наталія Савчин, яка отримала травму торік у жовтні?

– Тренуємося повним складом, але Савчин ще не в загальній групі, а працює за індивідуальним реабілітаційним графіком. Підсилились новою гравчинею, яку до команди запросила головний тренер «Галичанки» Тетяна Штефан. Це Ілона Гайкова (1997 р.н.) із тернопільського «Економ-Універу». Висока гандболістка, з сильним кидком, фізично витривала, плануємо її на позицію лівої півсередньої.

Настрій хороший, налаштування таке ж – 2017 рік розпочався чудово».

Розмовляла Наталія Васьо