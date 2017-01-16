Стовпчики термометрів опустяться до -21. Прогноз погоди на 17 – 26 січня

Львівський гідрометцентр повідомляє, яких температур повітря слід очікувати впродовж 17 – 26 січня.

Температура становитиме від -21º морозу до +3º градусів тепла.

Зокрема, 17 січня мінімальна температура становитиме від -8 до -13º, максимальна – від -3 до -8º;

18 січня: мінімальна – від -9 до -14º, максимальна – від -4 до -9º;

19 січня: мінімальна – від -16 до -21º, максимальна – від -4 до -9º;

20 січня: мінімальна – від -13 до -18º, максимальна – від -4 до -9º;

21 січня: мінімальна – від -13 до -18º, максимальна – від -4 до -9º;

22 січня: мінімальна – від -10 до -15º, максимальна – від 0 до 5º;

23 січня: мінімальна – від -10 до -15º, максимальна – від 0 до -5º;

24 січня: мінімальна – від -10 до -15º, максимальна – від -4 до -9º;

25 січня: мінімальна – від -10 до -15º, максимальна – від 0 до -5º;

26 січня: мінімальна – від -8 до -13º, максимальна – від -2 до 3º.