Стовпчики термометрів опустяться до -21. Прогноз погоди на 17 – 26 січня

Львівський гідрометцентр повідомляє, яких температур повітря слід очікувати впродовж 17 – 26 січня.
Температура становитиме від -21º морозу до +3º градусів тепла.
Зокрема, 17 січня мінімальна температура становитиме від -8 до -13º, максимальна – від -3 до -8º;
18 січня: мінімальна – від -9 до -14º, максимальна – від -4 до -9º;
19 січня: мінімальна – від -16 до -21º, максимальна – від -4 до -9º;
20 січня: мінімальна – від -13 до -18º, максимальна – від -4 до -9º;
21 січня: мінімальна – від -13 до -18º, максимальна – від -4 до -9º;
22 січня: мінімальна – від -10 до -15º, максимальна – від 0 до 5º;
23 січня: мінімальна – від -10 до -15º, максимальна – від 0 до -5º;
24 січня: мінімальна – від -10 до -15º, максимальна – від -4 до -9º;
25 січня: мінімальна – від -10 до -15º, максимальна – від 0 до -5º;
26 січня: мінімальна – від -8 до -13º, максимальна – від -2 до 3º.