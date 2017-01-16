Стали відомі підсумки засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську

У Мінську завершилося перше в цьому році засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Українська сторона змушена констатувати: оголошене напередодні новорічних свят перемир’я було зірване. Досягнуті домовленості про режим припинення вогню не були виконані через бойкотування протилежною стороною. Ми наполягаємо на дотриманні всього пакета Мінських угод, в тому числі, і на виході на лінію від 19 вересня 2014 року, включаючи Дебальцеве», – наголосила Оліфер.

«Без повного і стійкого припинення вогню, без виведення всіх іноземних військових формувань і військової техніки з території України, без контролю за кордоном, на окупованих територіях не може бути виборів», – додала вона.

Також Оліфер нагадала про заблоковану роботу пункту пропуску «Золоте» та про те, що Україна збільшила максимально допустиму вагу продуктів, дозволених для ввезення на непідконтрольні території з 50 до 75 кг, однак представники терористів обмежили ввезення продуктів до 50 кг на одну людину.

«Тристороння контактна група позитивно оцінила відновлення поставок води в Луганській області, яке стало можливим після погашення частини заборгованості за спожиту воду. У розрахунках за воду бере участь підприємство, зареєстроване на підконтрольній Україні території, всі операції здійснюються виключно в рамках українського правового поля», – зазначила Оліфер.