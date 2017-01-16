Сьогодні у Львові обговорять будівництво паркінгу на Тершаківців

Сьогодні у великому сесійному залі Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок, 1) відбудеться громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розгляду детального плану території, обмеженої вул. К. Левицького, вул. О. Кониського, вул. Ак. І. Павлова, вул. Тершаковців у м. Львові

Замовником містобудівної документації є управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником – ДП ДІМП «Містопроект». Сьогодні, 16 січня, відбудеться публічне представлення цієї документації. Місце проведення: великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок, 1). Початок – о 18.00.

Від 5 січня 2017 року до 30 січня 2017 року триває громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розгляду детального плану території, обмеженої вул. К. Левицького, вул. О. Кониського, вул. Ак. І. Павлова, вул. Тершаковців у м. Львові. У проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною 2,8 га.

Пропозиції просять подавати до 30 січня 2017 року до відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» через Центр надання адміністративних послуг за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1. Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – Файфурка О. С., тел. 032 297 57 63.

Докладніше – на сайті Львівської міської ради.