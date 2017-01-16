Школи Львівщини та Азербайджану уклали угоду про співпрацю

Делегація департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації, перебуваючи з робочим візитом в Азербайджанській Республіці, взяла участь у роботі третьої Міжнародної науково-практичної конференції на тему: “Міжнародний обмін досвідом – як засіб підвищення якості навчання”.

“Поїздка в Азербайджан стала не тільки корисною, але й напрочуд насиченою, – повідомила директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій. – За два дні в Баку встигли провести зустрічі в університетах та з очільниками управління освіти, детально ознайомилися з місцевими нововведеннями в системі освіти”.

За словами посадовця, під час міжнародної зустрічі у рамках двох освітніх напрямків учасники підписали нові договори про співпрацю між трьома школами Азербайджану та двома районами Львівщини, ознайомились і відвідали чотири бакинські школи та провели зустрічі в Бакинському міському відділі освіти, у Бакинському державному університеті та в Хирдаланском муніципалітеті. Сторони обговорили нові можливості для розвитку освіти та інноваційних напрацювань. Йшлось також про зміцнення співпраці між навчальними закладами, інвесторами, органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами.

У заході взяли участь директори і вчителі шкіл-партнерів, керівники освітніх установ, науковці, представники діаспори, медіа-експерти тощо, інформує прес-служба ЛОДА.