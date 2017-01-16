Рятувальники просять не йти сьогодні в гори

Синоптики попередили про високий рівень лавинної небезпеки

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 16 сiчня, у горах Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний рівень лавинної небезпеки.

У Головному управлінні ДСНС України у Львівській області також попередили, що сьогодні в області збережеться ожеледиця на дорогах і лавина небезпека у горах. У зв’язку з приростом снігу в горах Львівської області зберігається ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до громадян із проханням утриматися від походів у гори.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями – туман видимістю 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вдень – 2-7°С морозу.