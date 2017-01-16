Проїзд автошляхами області забезпечено

«Проїзд автомобільними дорогами області загального користування забезпечено в повному обсязі, – повідомив начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор. – Сьогодні дорожні служби області працюють в штатному режимі».

Він додав, що в період з 06:00 неділі, 15 січня, до 05:00 понеділка, 16 січня, дорожники використали 1 964 тонни піщано-соляної суміші. Для очищення від снігу й обробки протиожеледними засобами на автомобільних дорогах загального користування працювало 145 одиниць спеціальної техніки.

Служба автомобільних доріг у Львівській області закликає водіїв під час роботи снігоприбиральної техніки забезпечити безперешкодний рух спецтехніки та не створювати заторів.

Нагадаємо, рятувальники просять не йти сьогодні в гори, оскільки на Львівщині зберігається ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки.