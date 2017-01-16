Правоохоронці викрили 36-річного клофелінника у Львові

Зловмисник причетний до систематичного скоєння крадіжок у громадян, котрі перебували в безпорадному стані

Працівники оперативно-пошукового відділу Управління з обслуговування Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської області Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України вилучили у раніше судимого львів’янина понад сто таблеток «Клофеліну» та інші речі, що вказують на його причетність до скоєння крадіжок у громадян, котрі перебували у безпорадному стані.

Під час проведення санкціонованого обшуку в будинку, де проживає 36-річний львів’янин, раніше судимий за скоєння злочинів, пов’язаних із наркотиками, правоохоронці виявили та вилучили п’ять банок і поліетиленовий пакет з таблетками «Клофелін», обіг яких обмежено. Крім того, виявили пристрої та засоби для вживання наркотичних речовин, а також автомобільні номерні знаки польської реєстрації, документи іноземців і громадян України, десять банківських карток та 55 квитанцій про здачу побутової техніки, ювелірних виробів та інших речей у ломбарди.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до систематичних крадіжок майна у громадян, вчинені у той час, коли вони перебували у безпорадному стані, а також до крадіжок номерних знаків з автомобілів іноземців з подальшим поверненням їх за винагороду.

Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз, вирішують питання про відкриття кримінального провадження, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.