Податкові міліціонери Львівщини виявили у Стрию фальсифіковані алкогольні напої (фото)

12 січня в межах цільової операції «Акциз – 2017» працівники податкової міліції Львівській області ліквідували незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв.

Так, за наслідками проведених на підставі ухвал суду обшуків у місті Стрий у житлових, торгівельних і підсобних приміщеннях магазинів виявлено й вилучено 560 літрів готового купажу фальсифікованих алкогольних напоїв у 35 каністрах, 50 літрів алкогольного фальсифікату у пластикових пляшках, пуста тара різних об’ємів, 600 корків, 3 спиртометри, мірник, фільтри, шланги, лійки та інші засоби та інші пристосування для виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

Загалом у процесі ліквідації підпільного виробництва вилучено понад 600 літрів лікеро-горілчаних виробів з ознаками підробки, орієнтовною вартістю 100 тис. грн.